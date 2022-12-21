Dolar
18.67
Euro
19.80
Altın
1,813.80
ETH/USDT
1,217.00
BTC/USDT
16,890.00
BIST 100
5,469.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Genç Ofis Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı ve beraberindeki 7 terörist Hatay'da yakalandı

Hatay'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polislerce düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı "Abu Süleyman El Aşkar" kod adlı Ahmed A.K. Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist yakalandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.12.2022
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı ve beraberindeki 7 terörist Hatay'da yakalandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, DEAŞ'lı terörist Ali ve beraberindeki 7 örgüt mensubunun Hatay'da örgüte ait farklı evlerde ikamet ettikleri tespit edildi.

MİT'in istihbari ve operasyonel desteğiyle terörle mücadele birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Ahmed A.K. Ali'nin yanı sıra 7 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

Operasyonda 3 tabanca, çok sayıda fişek, 2 bıçak, yaşam malzemesi ve çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Zanlıların, DEAŞ elebaşı Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi’ye biat ettiği ve Türk bayrağını yaktıklarına ilişkin görseller de tespit edildi.

DEAŞ'lı teröristlerin sorgularında temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek, Türk askerlerine yönelik eylem yapmaları yönünde talimat aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki tesisin faaliyeti durduruldu
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Türkiye, Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verilmesinden endişeli
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

Benzer haberler

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı ve beraberindeki 7 terörist Hatay'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı ve beraberindeki 7 terörist Hatay'da yakalandı

TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadeleyi taviz vermeden sürdürmek zorundayız

Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyanın en yüksek meşruiyete sahip askeri operasyonlarını yapıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyanın en yüksek meşruiyete sahip askeri operasyonlarını yapıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet