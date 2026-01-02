Dolar
43.03
Euro
50.46
Altın
4,396.90
ETH/USDT
3,040.10
BTC/USDT
89,501.00
BIST 100
11,414.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyonda yakalanan 18 şüpheli adliyede

Muğla merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Durmuş Genç  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyonda yakalanan 18 şüpheli adliyede Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

31 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şüpheliler daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'ndan Muğla Adliyesi'ne getirildi.

Adliye çevresinde polis ve jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışmada Muğla merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele dört koldan devam ediyor
Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 117 zanlı adliyede
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 117 zanlı adliyede

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyonda yakalanan 18 şüpheli adliyede

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet