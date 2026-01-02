Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyonda yakalanan 18 şüpheli adliyede
Muğla merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Muğla
31 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'ndan Muğla Adliyesi'ne getirildi.
Adliye çevresinde polis ve jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışmada Muğla merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmıştı.