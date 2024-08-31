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Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Mehmet Can Toptaş  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, PKK/KCK bağlantılı 14 gerçek kişi ile 1 tüzel kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı 20 gerçek kişi ile 18 tüzel kişinin ve MKP terör örgütü bağlantılı 5 gerçek kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Öte yandan, terörizmin finansmanı suçu iddiasıyla mal varlığı dondurulan Yunus Emre Sarban ve Sevda Vural'a yönelik hükümler, makul sebeplerin ortadan kalktığı gerekçesiyle kaldırıldı.

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Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu
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