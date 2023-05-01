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Tel Abyad'da şehit olan iki polis memuru için Şanlıurfa'da tören düzenlendi

Barış Pınar Hareket Bölgesi'nde bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memurları Resul Barutçu ile Özgür Barçın törenle memleketlerine uğurlandı.

Rauf Maltaş, Yasin Dikme  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Tel Abyad'da şehit olan iki polis memuru için Şanlıurfa'da tören düzenlendi Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Şehit polisler Barutçu ile Barçın’ın cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak GAP Havaalanı'na getirildi.

Buradaki törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Kahraman arkadaşlarımızı kaybettik, acımız çok büyük. Ancak bilinmelidir ki gücümüz, cesaretimiz ve kararlılığımız daha da büyük. Bugün gözyaşımızı içimize akıtacağız, hainleri de asla sevindirmeyeceğiz. Ben buradan PKK'ya, PKK'nın kollarına, onun sempatizanlarına ve işbirlikçilerine seslenmek istiyorum, alçak emellerinize asla ulaşamayacaksınız, asla kazanamayacaksınız. Biz hiçbir zaman yeise kapılmadık, kapılmayacağız. Biz bu topraklara çok ağır bedeller ödedik, bu toprakların ne ilk şehidi ne de son şehidi. Bizlere bu acıyı yaşatan hain terör örgütü PKK/PYD'nin her türlü uzantıları, onların destekçileri ve işbirlikçileri şunu iyi bilin, ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan saldırılarınıza karşı, kahraman silah arkadaşlarımızın kararlı mücadelesiyle sizleri kendi kanınızda boğarak bu saldırıların bedelini çok ağır biçimde ödeteceğiz."

Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.

Törenin ardından şehit Barutçu'nun naaşı Osmaniye'ye, Barçın'ın naaşı ise Ankara'ya askeri uçakla gönderildi.

Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesindeki Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/PYD'nin yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında dün patlayıcılar infilak etmiş, olayda 2 polis memuru ile 1 yerel polis şehit olmuş, 7 polis memuru ile 4 yerel polis yaralanmıştı.

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