Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.
Tekirdağ
Kentte 7 gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.
Durumun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, yosunların sadece kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu aktardı.