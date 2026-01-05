Dolar
43.05
Euro
50.33
Altın
4,419.93
ETH/USDT
3,158.80
BTC/USDT
92,512.00
BIST 100
11,569.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Fırat Çakır  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Kentte 7 gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Durumun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, yosunların sadece kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı illerde soğuk hava etkili oldu
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
İstanbul polisi geçen yıl faili meçhul cinayet bırakmadı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor
Tekirdağlı balıkçılar şiddetli lodos nedeniyle ava çıkamıyor

Tekirdağlı balıkçılar şiddetli lodos nedeniyle ava çıkamıyor
Tekirdağ Jandarma Komutanı Güngör AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasında tercihlerini yaptı

Tekirdağ Jandarma Komutanı Güngör AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasında tercihlerini yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet