Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Tekirdağ/İstanbul
Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini söyledi.
İsrail'in soykırımına dur denilmesi gerektiğini belirten Kılıç, "Gazze'de çocuk, yaşlı, erkek, kadın her gün yüzlerce insan öldürülüyor. Yıkıntıların altındakilerle beraber 39 bin insan katledildi. Katliam her gün hız kesmeden devam ediyor. Yarın İslam dünyası ramazan ayına girecek. Ramazan'ı bu utançla, kahırla ve bu üzüntüyle karşılayacağız." diye konuştu.
Konuşmanın ardından vatandaşlar Filistin lehine slogan attı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi
İnsan ve Medeniyet Hareketi, İstanbul Platformu ve Gazze Dayanışma Platformunca organizasyonunda vatandaşlar, öğle namazının ardından Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi.
İsrail'i protesto edip Filistin'e destek veren dövizler taşıyan gruptakiler, "Hamas'a selam, direnişe devam", "Filistin halkı yalnız değildir", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Her yer Gazze, her yer direniş", "Cenk, cihat, şehadet" sloganları atarak, Hava Şehitlik Parkı'na yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.
Grup adına açıklama yapan Mustafa Çöpüroğlu, Gazze'nin tarihin tanık olmadığı bir hırsla tırpanlandığını söyledi.
Ahlaki hiçbir zeminin cereyan eden vahşete engel olamadığına dikkati çeken Çöpüroğlu, şöyle konuştu:
"Bunca talanın, zulmün ve katliamın önünde insan olarak kalmanın bedelini Gazze halkı, evlatlarının kanları ve kemikleriyle ödüyor. Esaretin her türlüsüne aziz bir teveccüh ile karşı koyan ve elindeki tüm imkanları Kudüs'e ve Gazze'ye seferber eden Kassam Tugaylarına ve onu kucaklayan Gazze halkına muzafferiyetler diliyoruz. Özgürlüğü hak eden bir mücadele varsa şüphesiz bu mülkün yegane hak edeni bu günlerde Gazze halkından başkası değildir."
Çöpüroğlu, Gazze'nin kendi işgaline gösterdiği mukavemet ile kendisini özgür sanan birçok göstermelik demokrasiyi temelinden sarstığını belirterek, Aksa Tufanı'nın, kaynağı fıtrat olan adalet duygusunu tüm dünyada harekete geçirdiğini dile getirdi.
Mustafa Çöpüroğlu, "Türkiyeli Müslümanlar olarak, Filistin halkının özgürlük mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız.'' dedi.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.