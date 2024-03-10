Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,893.20
BTC/USDT
69,189.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni”nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Fırat Çakır, Halis Akyıldız  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ/İstanbul

Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini söyledi.

İsrail'in soykırımına dur denilmesi gerektiğini belirten Kılıç, "Gazze'de çocuk, yaşlı, erkek, kadın her gün yüzlerce insan öldürülüyor. Yıkıntıların altındakilerle beraber 39 bin insan katledildi. Katliam her gün hız kesmeden devam ediyor. Yarın İslam dünyası ramazan ayına girecek. Ramazan'ı bu utançla, kahırla ve bu üzüntüyle karşılayacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlar Filistin lehine slogan attı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İnsan ve Medeniyet Hareketi, İstanbul Platformu ve Gazze Dayanışma Platformunca organizasyonunda vatandaşlar, öğle namazının ardından Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'i protesto edip Filistin'e destek veren dövizler taşıyan gruptakiler, "Hamas'a selam, direnişe devam", "Filistin halkı yalnız değildir", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Her yer Gazze, her yer direniş", "Cenk, cihat, şehadet" sloganları atarak, Hava Şehitlik Parkı'na yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Grup adına açıklama yapan Mustafa Çöpüroğlu, Gazze'nin tarihin tanık olmadığı bir hırsla tırpanlandığını söyledi.

Ahlaki hiçbir zeminin cereyan eden vahşete engel olamadığına dikkati çeken Çöpüroğlu, şöyle konuştu:

"Bunca talanın, zulmün ve katliamın önünde insan olarak kalmanın bedelini Gazze halkı, evlatlarının kanları ve kemikleriyle ödüyor. Esaretin her türlüsüne aziz bir teveccüh ile karşı koyan ve elindeki tüm imkanları Kudüs'e ve Gazze'ye seferber eden Kassam Tugaylarına ve onu kucaklayan Gazze halkına muzafferiyetler diliyoruz. Özgürlüğü hak eden bir mücadele varsa şüphesiz bu mülkün yegane hak edeni bu günlerde Gazze halkından başkası değildir."

Çöpüroğlu, Gazze'nin kendi işgaline gösterdiği mukavemet ile kendisini özgür sanan birçok göstermelik demokrasiyi temelinden sarstığını belirterek, Aksa Tufanı'nın, kaynağı fıtrat olan adalet duygusunu tüm dünyada harekete geçirdiğini dile getirdi.

Mustafa Çöpüroğlu, "Türkiyeli Müslümanlar olarak, Filistin halkının özgürlük mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız.'' dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazanda, dünyada en uzun ve kısa oruç arasındaki fark 4 saati geçmeyecek
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Başkentte STK'lar, Gazze'ye destek için ABD Büyükelçiliğine yürüdü

Benzer haberler

Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kaynakçı bulmakta zorlanan firma işi kadınlara bıraktı

Tekirdağ Asyaport Limanı'nın "yükünü" kadınlar taşıyor

Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve karides umuduyla denize açıldı

Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve karides umuduyla denize açıldı
Down sendromlu milli atlet, Antalya'daki Trisome Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor

Down sendromlu milli atlet, Antalya'daki Trisome Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor
Trakya'da "İklimTrak" projesiyle toprakların iklim değişikliğine uyumu sağlanacak

Trakya'da "İklimTrak" projesiyle toprakların iklim değişikliğine uyumu sağlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet