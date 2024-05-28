TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti
TCG Kınalıada korveti, Tayland Deniz Kuvvetlerine ait HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetimiz, 25 Mayıs 2024 tarihinde Tayland Deniz Kuvvetlerine ait HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadesi kullanıldı.
Japonya seyrine devam eden 🇹🇷TCG KINALIADA korvetimiz, 25 Mayıs 2024 tarihinde Tayland Deniz Kuvvetlerine ait 🇹🇭HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0yfG1Sgh1W— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2024
Açıklamada, eğitimlere ait fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.