Dolar
32.18
Euro
35.00
Altın
2,355.23
ETH/USDT
3,890.00
BTC/USDT
68,202.00
BIST 100
10,657.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti

TCG Kınalıada korveti, Tayland Deniz Kuvvetlerine ait HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra etti.

Oğuzhan Sarı  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetimiz, 25 Mayıs 2024 tarihinde Tayland Deniz Kuvvetlerine ait HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, eğitimlere ait fotoğraflara da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 11'e çıktı
Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile görüştü

Benzer haberler

TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti

TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti

TCG Kınalıada'dan Bangkok'ta liman ziyareti

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tamamlandı

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tamamlandı
Milli Savuna Bakanı Güler EFES-2024 Tatbikatı'nı takip etti

Milli Savuna Bakanı Güler EFES-2024 Tatbikatı'nı takip etti
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet