TCG Kemalreis ve TCG Salihreis fırkateynleri Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı
MSB, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de eğitim yaptığını bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO DMH Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyni, Doğu Akdeniz'de eğitimler icra etti." ifadelerine yer verildi.
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NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen 🇹🇷TCG KEMALREİS fırkateyni ile NATO Deniz Muhafızı Harekâtı (DMH) Odak Harekâtı-25-1 görevini icra eden 🇹🇷TCG SALİHREİS fırkateyni, Doğu Akdeniz’de eğitimler icra etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2025
🇹🇷 frigates, TCG KEMALREİS, serving as the… pic.twitter.com/DzXwCIAxih