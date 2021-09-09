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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonunun Marmara Denizi'ndeki incelemeleri sürüyor

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Marmara Adası İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Avşa Adası Derin Deniz Deşarj Noktası ve Avşa Denizden İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni incelemek üzere Balıkesir'e geldi.

Miraç Kaya   | 09.09.2021
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonunun Marmara Denizi'ndeki incelemeleri sürüyor

Balikesir

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, Erdek'e bağlı Narlı Mahallesi'nde yaptığı açıklamada, atık su arıtma tesislerinin çalışmalarını gözlemlemek için kente geldiklerini, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa neden olan konuları ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Demir, şunları kaydetti:

"Bugün de yine komisyon üyesi arkadaşlarımızla ki tüm partilerden arkadaşlarımız var, bu kez de alanda yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaları ve özellikle atık su arıtma tesisi çalışmalarını gözlemlemek için buradayız. Marmara Denizi'nde müsilaja neden olan etkeni ortaya çıkartmak için çabalıyoruz. Küresel ısınma ve Marmara Denizi'nin jeolojik yapısı münasebeti ile suyun devirdaim olması ve suyun sürekli değişmesi yani durgun bir suya sahip olması... Bizim için en önemlisi de Marmara Denizi'nin kirletilmemesidir. Bu çalışma ile atık su arıtma tesislerinin yeterliliğini yerinde incelemek, çok başarılı uygulamaları da gördük bu arada. Komisyon üyesi arkadaşlarla alan çalışmalarını yapıyoruz. Bugün Erdek, Marmara Adası ve Avşa Adası'nı göreceğiz, öğleden sonra Çanakkale'de olacağız. Çalışmalar kayıt altına alınıyor. Yapılan sunumları rapor haline getireceğiz."

Demir ve beraberindeki heyet açıklamanın ardından feribotla Marmara Adası'na hareket etti.

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