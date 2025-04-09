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TBMM Genel Sekreteri Uzun, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu üyesi oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri Talip Uzun, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu üyesi seçildi.

Aykut Yılmaz  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
TBMM Genel Sekreteri Uzun, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu üyesi oldu

TBMM

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, 8 Nisan 2025 tarihinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Parlamento Genel Sekreterleri (ASGP) toplantısında yapılan oylama sonucunda, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Dünya Parlamento Genel Sekreterleri yönetiminde, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Güney Afrika, Senegal, Birleşik Arap Emirliklerinin genel sekreterleri de yer alıyor.

ASGP'nin başkanlığını Uruguay Senatosu Genel Sekreteri, başkan yardımcılığını ise Hollanda Senatosu Genel Sekreteri yürütüyor.

Dünya Parlamento Genel Sekreterleri

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) kapsamında faaliyet gösteren ASGP, yasama organlarının idari kapasitelerini güçlendirmeyi, iyi uygulama örneklerini paylaşmayı ve parlamenter demokrasinin kurumsal işleyişini desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir platform olarak çalışmalarını yürütüyor.

Yönetim Kurulu üyeliği, kurumsal temsilin ötesinde bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden önemli bir sorumluluk alanı sunuyor.

Talip Uzun'un ASGP Yönetim Kurulu'na seçilmesi, TBMM'nin kurumsal kapasitesinin ve uluslararası saygınlığının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Bu üyeliğin, Meclisin yasama süreçlerinin idari yönlerine ilişkin bilgi ve tecrübelerinin uluslararası düzeyde paylaşılmasına ve aynı zamanda farklı parlamentolardaki uygulamaların Türkiye'ye aktarılmasına imkan sağlayacağı ifade ediliyor.

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