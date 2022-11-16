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TBMM Başkanvekili Adan: Türk milleti büyüktür, devletimiz büyüktür. Bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin, "Türk milleti büyüktür, devletimiz büyüktür. Bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir." dedi.

Zeynep Rakipoğlu, Fatih Ulaş, Elif Küçük   | 16.11.2022
TBMM Başkanvekili Adan: Türk milleti büyüktür, devletimiz büyüktür. Bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

TBMM Başkanvekili Celal Adan,  Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Adan, bugün kahpece, haince kurulan bir pusuyu lanetlemek için burada olduklarını ifade etti.

PKK/PYD'nin saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Adan, şöyle konuştu:

"Burada patlayan bombanın fünyesi, PKK'yı, PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir. PKK/PYD'nin suç işleyen örgüt mensupları, Avrupa'nın her tarafında çok rahat bir şekilde gezmekte ve Türk milletine karşı düşmanlıklarını devam ettirmektedir. Buradan sesleniyorum; Türk milleti büyüktür, devletimiz büyüktür. Bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir. İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin göz bebeğinde, Beyoğlu'nda kan kusanlar, sıçrayan kan, PKK'yı, PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır. Bu leke asla yüzlerinden silinmeyecektir."

TBMM Başkanvekili Adan, yemin etmiş bir milletvekili olarak bir şeyi ifade etmek istediğini belirterek, "Anayasaya bağlılık yemini yapan bütün milletvekilleri PYD'yi, PKK'yı terör örgütü ilan etmek mecburiyetindedir. PKK'ya, PYD'ye terör örgütü demeyenlerin, bu cinayeti işleyenlerin suç ortakları olduğunu ifade etmek isterim. PKK'ya, PYD'ye terör örgütü demeyenlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaya hakları yoktur." ifadesini kullandı.

"Türk milleti teröre teslim olmayacak"

Adan, İstanbul'da işlenen bu cinayetin sadece Türk milletinin vatandaşlarına karşı işlenmediğini, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

Suriye'de bir yapılanmaya öncülük yapıldığını vurgulayan Adan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin gözü önünde, bütün dünyanın gözü önünde PKK'ya, PYD'ye, kongre muhalefetiyle milyon dolarlar onaylanarak destek verilmektedir. Yakalanan terör örgütlerinin üzerlerinden çıkan silahların hiçbiri kendilerine ait değildir. Bütün silahlar Avrupa menşeli, Amerika menşeli silahlardır. Bir gül bahçesine sokarcasına şehitler veriyoruz. Fakat Cenabıallah'a şükürler olsun ki terör örgütünün Türkiye'de nefesi kesilmiş ancak bu tip kahpeliklerle eylemlerini yapabilmektedirler. Yurt dışında da hepsi saklandıkları mağaralarında yakalanmakta, adalete teslim edilmekte ve etkisiz hale getirilmektedir. Türk milleti büyüktür, teröre asla boyun eğmeyecektir."

Burada rahmete kavuşan Ecrin'in bedeninin, terör örgütlerinin, Türkiye'ye düşmanlık yapan hainlerin hepsinin başını ezecek kadar ağır olduğunu belirten Adan, "Burada kana bulanan bebek arabası, PKK'nın, PYD'nin, Türkiye'ye düşmanlık yapanların bütün hayallerini ortadan kaldıracak büyüklüktedir. Türk milleti teröre teslim olmayacak, Türk milleti insanlık var oldukça birliğini koruyacak, devlet büyüyerek, gelişerek devam edecektir." diye konuştu.

Celal Adan, terörü lanetlediğini anlatarak, Türkiye'nin dünden daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından hayatını kaybedenler için platformun başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Adan'a ziyaretinde, MHP İl Başkanı Birol Gür, bazı MHP'li milletvekilleri ile merkez yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

TBMM Başkanvekili Adan, daha sonra beraberindekilerle İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alanda esnaf ziyareti yaparak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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