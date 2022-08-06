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TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 06.08.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu

TBMM

Şentop, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedilen Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan da konuya ilişkin paylaşımda bulunan Şentop, "Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde, birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum. Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak." ifadelerini kullandı.

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