TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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Şentop, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedilen Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 6, 2022
Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde, birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum.
Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan da konuya ilişkin paylaşımda bulunan Şentop, "Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde, birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum. Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.