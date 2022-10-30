TBMM Başkanı Şentop, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine ziyarette bulundu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle Solingen'deki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.
Solingen
AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve beraberindekilerle taziye evine gelen Şentop, 80 yaşında vefat eden Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç'e taziyelerini iletti.
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve Almanya'da faaliyet gösteren dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de aileye taziye ziyaretinde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop'tan, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya ziyareti sırasında, 1993 yılında Solingen'deki ırkçı saldırıda ailesini kaybeden Mevlüde Genç'in vefat haberini teessürle öğrendiğini belirtti.
Meclis Başkanı Şentop, "Vicdanıyla, merhametiyle dünyaya hoşgörü dersi veren Mevlüde Anamızın evini ziyaret edip ailesinin acısını paylaştık. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.