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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 23 Nisan’da makam aracı yoğunluğuna otobüs önlemi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’in açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında katıldığı programlara, makam aracı yoğunluğunun önüne geçmek için otobüsle gitti.

Ertuğrul Subaşı  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 23 Nisan’da makam aracı yoğunluğuna otobüs önlemi

TBMM

Kurtulmuş ile devlet erkanı, Başkentin farklı noktalarında gerçekleştirilen programlara ulaşım için otobüs kullandı.

23.04.2024

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk koyma töreninin ardından milletvekilleri, kabine üyeleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeliyle aynı otobüsle Anıtkabir’e geçti.

Anıtkabir’deki törenin ardından önce Birinci Meclis, ardından TBMM’ye gelen Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, makam aracı yerine otobüs kullandı.


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