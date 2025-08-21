Dolar
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç içinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır

Ahmet Buğra Olaç  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç içinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde “Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni”nde konuştu.

Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Süreç içinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek adım atılmamış, atılmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
