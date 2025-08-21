TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç içinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde “Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni”nde konuştu.
Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Süreç içinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek adım atılmamış, atılmayacaktır." açıklamasında bulundu.
