TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'in açılışının 105. yılı dolayısıyla tebrikleri kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.
TBMM
TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen tören, Kurtulmuş'un yerini almasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra Kurtulmuş, kutlamaları kabul etti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.