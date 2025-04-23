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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Beklenen İstanbul depremi kapıdadır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Beklenen İstanbul depremi kapıdadır. Kurumlarımızın, milletimizin, hepimizin hazırlıklı olmamız ve olası depremi en az zayiatla atlatmamız lazım." açıklamasını yaptı.

Aynur Ekiz  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Beklenen İstanbul depremi kapıdadır

TBMM
Kurtulmuş, "Bu coğrafyada terörü araç olarak gören hiçbir anlayışın meşruiyeti kalmamıştır. Örgütlerin şiddetten vazgeçmesi milli bekamız için hayati bir zorunluluktur." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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