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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile telefonda görüştü.

Ali Kemal Akan  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefonda görüştü

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı; Türk dünyasında istikrarın sağlanması için her alanda işbirliğinin önemi vurgulandı.

Kurtulmuş, Gafarova'nın ramazan ayını tebrik ederek, ramazanın kardeş Azerbaycan halkına ve Müslüman dünyasına barış, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

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