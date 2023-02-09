Tayvanlı arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalara destek için Türkiye'ye gelen Tayvanlı arama kurtarma ekibinin bir kişiyi enkazdan sağ çıkardığı bildirildi.
Pekin
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Taipei Şehir Kurtarma Birliğine bağlı ekip, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, Adıyaman'da sabah saatlerinde bir kadının kurtarıldığını duyurdu.
Şehir merkezindeki apartman yıkıntısında saat 03.40'ta kadın sesi tespit eden ekip, 5 saat süren çabanın ardından 08.40'ta depremzedeyi enkaz altından çıkarmayı başardı.
Kurtarma operasyonu sırasında yaşam belirtilerini yitiren kadının, enkazdan çıkarıldıktan sonra tıbbi müdahaleyle hayata döndüğü ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Ekip, depremin ardından Tayvan'dan afet bölgesine giden ilk arama kurtarma grubu içinde yer alıyor.
Tayvan, 130 kişiden oluşan 2 arama kurtarma grubunu Türkiye'ye göndermişti. 40 kişilik ilk ekip afet bölgesi Adıyaman'da çalışmalarını yürütürken, 90 kişilik ikinci ekibin de onlara katılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.