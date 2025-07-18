Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda'dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasını, ülkenin bir an önce ayağa kalkmasını hedeflediğini ifade etti.
Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini kaydetti.
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