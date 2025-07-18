Dolar
40.38
Euro
47.05
Altın
3,353.20
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte sağanak etkili oluyor. Maltepe’den yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Mikail Bıyıklı  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda'dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasını, ülkenin bir an önce ayağa kalkmasını hedeflediğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
İstanbul için Afrika sıcakları uyarısı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi
Başkentte bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş tutuklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış Türkiye demek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış Türkiye demek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet