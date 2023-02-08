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Tayvan ekibi 1999'da kendilerine arama kurtarma desteği veren Türkiye'ye yardıma geldi

Kahramanmaraş merkezli, depremlerin ardından Adıyaman'a gelen Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, 1999'da ülkelerinde yaşanan depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür için yardıma koştuklarını söyledi.

Mustafa Çavuş   | 08.02.2023
Tayvan ekibi 1999'da kendilerine arama kurtarma desteği veren Türkiye'ye yardıma geldi

Samsun

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek için Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye geldi.

Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle gelen ekip, Adıyaman'da çalışmalarına başladı.

Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor.

Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, AA muhabirine, Tayvan'da 1999 yılındaki büyük depremin ardından Türkiye'den ekiplerin yardıma geldiğini anımsattı.

Yardımları için Türkiye'ye teşekkür eden Chun, "Biz de şimdi hemen geldik. Yardıma koştuk. 1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz. Biz arama kurtarmayı Türk ekipleri sayesinde öğrendik. Bu, Türkiye'ye ilk gelişimiz." ifadelerini kullandı.


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