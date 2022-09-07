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Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 07.09.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı.

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