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Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 25.08.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 geminin Odessa Limanı'ndan, bir geminin de Pivdennyi Limanı'ndan çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin denetlemesinin yapılacağı kaydedildi.

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