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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın, 11-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Ibrahim Ramadan, Çağrı Koşak   | 07.12.2022
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

İstanbul

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre Bakan Rabia, beraberindeki heyetle geleceği Türkiye'de iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüşecek.

Rabia'nın 11 Aralık'ta başlayacak ziyaretinde, "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde en fazla sayıda Müslüman'ın Haremeyn'i (Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi) ziyaret etmesinin sağlanmasının yanı sıra ibadetlerini kolaylıkla ve huzur içerisinde gerçekleştirmelerine imkan sağlanması" konularının da ele alınacağı aktarıldı.

Ziyaretin, "iki ülke liderlerinin büyük desteğiyle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında işbirliği sağlanarak, ortak amaç ve çıkarlara ulaşılması kapsamında yapılacağı" ifade edildi.

Suudi Bakan'ın, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin devamı kapsamındaki ziyareti uzun süre sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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