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Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanının yangından sonraki hali görüntülendi

Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen lojmanı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Mehmet Kara   | 24.01.2023
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanının yangından sonraki hali görüntülendi Fotoğraf: Mehmet Kara / AA

İstanbul

Dün akşam saatlerinde kilisenin lojman kısmında çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından taziye ziyaretleri sürüyor.

Üç katlı lojmanın üçüncü katının büyük bölümü yangında zarar gördü. Kullanılamaz hale gelen lojmanın giriş ve çıkışları metal bariyerlerle kapatıldı. İlgili birimlerin lojmandaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kilisenin lojmanında çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirmiş, dumandan etkilenen 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmişti.


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