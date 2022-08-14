Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2022
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/WWO6mJc7I2