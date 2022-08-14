Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,985.80
BTC/USDT
24,507.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 14.08.2022
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde 'Bağımsızlık Günü' kutlandı
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fener Rum Patriği Bartholomeos, yarın Sümela Manastırı'nda ayin yönetecek
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelecek
Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet