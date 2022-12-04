Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,252.20
BTC/USDT
16,956.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerindeki operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 teröristin yakalandığını bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 04.12.2022
Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinesinde Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca istihbari çalışmalar yapıldı.

Cerablus ve Bab bölgesinde 3 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen aralarında örgütün sözde maliye emirinin de bulunduğu 13 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Aynı gün Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu da gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilogram el yapımı bomba düzeneği, 4 bomba elektronik devre kartı, kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ve 253 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı
Yusufeli'nde sular altında kalacak yerlerdeki sokak hayvanları tahliye ediliyor
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyon yolcu seyahat etti
Bakan Kurum: Malatya'da benzersiz bir dönüşüm başlattık
Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı

Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı

PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı
İçişleri Bakanlığı: Yabancı büyükelçiliklere uyarı mesajı gönderilmedi

İçişleri Bakanlığı: Yabancı büyükelçiliklere uyarı mesajı gönderilmedi
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet