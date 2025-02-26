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Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 terör örgütü PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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