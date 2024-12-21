Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı, Zeytindalı ve Kilis sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.
Ankara
Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.
Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.
Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.
Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.
Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.
Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçiş için gelen 20 yaşındaki Ahmed Adnan, 13 yıldır Türkiye'de bulunduğunu söyledi.
Akrabalarına kavuşacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Adnan, şöyle konuştu:
"Şimdi Suriye'ye gitmek istiyoruz, oralar düzeldi. Askerliğim var, askerliği de bitireceğiz, ondan sonra işlerimize bakacağız. Bütün akrabalarım Halep'te, onları çok özledim. Çocuktum, geldiğimde 7 yaşındaydım, 13 yıl sonra Suriye'ye gideceğim ve bunun için çok seviniyorum. Türkler çok iyiler. Allah onlardan razı olsun."
Ahmed Dedo ise yaklaşık 4 yılın ardandan memleketi Halep'e gideceğini, ailesi ve akrabalarının kendisini Suriye'de beklediğini dile getirdi.
Suriyelilerden 15 yaşındaki Muhammed Suheyl de 11 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Suriyelilere çağrı yapıyorum, hepsi dönsün. Türklere de teşekkür ederim, hepsinin başımın üstünde yeri var, hepsini seviyorum." dedi.
Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.
Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.
Savaşın kötü bir şey olduğunu dile getiren Bayır, "Allah kimseye göstermesin. Orada savaş ve zulüm vardı. Allah'a şükür Türkiye'ye geldik ve neredeyse kendi ülkemizde halkımızdan görmediğimiz iyiliği burada gördük. Türkiye, kendi ailesindeki fertler gibi davrandı. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.
Ömer Derviş (32) ise 10 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Türkiye'de tekstil fabrikasında çalıştım. Şimdi savaş bitti. Suriye'ye dönüyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Savaşın bittiğini, 13 yıl Türkiye'de kaldığını dile getiren 21 yaşındaki Muhammed Cemal de "Türkiye'den memnunuz, Türkiye'yi çok seviyorum. En iyi ülke Türkiye. Türkiye'yi özleyeceğim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.