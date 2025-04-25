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Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri dualarla uğurlandı

Suriye'de görev yapacak Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

Muzaffer Çağlıyaner  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri dualarla uğurlandı

Osmaniye

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez ile özel harekat polisleri katıldı.

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Törende konuşan Vali Yılmaz, Suriye'de görev yapacak polislere kolaylık dileyerek, "Allah yolunuzu açık etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Siz bizim gururumuzsunuz. Vatan sizden hizmet bekler, her zaman da en güzelini yaparsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Dualarımız sizlerle. Güle güle gidin, kazasız belasız geri dönün, Cenabıallah'tan duamız, niyazımız budur. Sizleri çok seviyoruz, lütfen kendinize dikkat edin." dedi.

Konuşmaların ardından timler, dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

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