Dolar
33.88
Euro
37.63
Altın
2,557.42
ETH/USDT
2,357.40
BTC/USDT
58,157.00
BIST 100
9,521.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suriye'de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı

Suriye Barış Gücü kapsamında Suriye'nin El Bab şehrinde görev yapacak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı timler, törenle görev yerine uğurlandı.

Muzaffer Çağlıyaner  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Suriye'de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı Fotoğraf: Osmaniye Valiliği

Osmaniye

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, 12. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, askeri ve mülki erkan ile asker yakınları katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, komandoların vatan, bayrak, millet ve kutsal vatan topraklarının korunması için görevlerini başarıyla yürüttüklerini belirterek, "İnanıyoruz ki yine başarıyla, en iyi şekilde yapacaklar, güvenimiz, inancımız sonsuzdur. Çünkü tarihten gelen, o inanılmaz, dünyayı şaşkına çeviren, dünyaya ders veren, her türlü şartta başarıyı sağlayan komandolarımız, kahraman ordumuzun mensupları, Türk milletinin asil evlatları mutlaka başarılı olacaklardır. Bizim de dualarımız kendileriyle. Allah ayaklarına taş değdirmesin, yolları açık olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun, Allah’a emanet olun. " ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez de "Osmaniye Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı Suriye Barış Gücü kapsamında El Bab’a görevlendirilmiştir. Verilen her türlü görevi yapmaya hazır olan kahraman komandolarımız bu görevi de kendilerine yakışır üstün bir vazife anlayışıyla icra edeceklerdir." dedi.

Konuşmaların ardından jandarma komandolar "komando" yemini etti, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından dua edildi. Tören sonunda komandolar, görev yerlerine uğurlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'de 5 bin 65 şişe sahte parfüm ele geçirildi
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Suriye'de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 44. yılına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Suriye'de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı

Suriye'de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı

Bakan Bolat: Ceylanpınar Gümrük Kapısı Suriye'nin yeniden imarı noktasında çok hızlı bir ticaret akışına neden olacak

Şehit Onur Çapan'ın naaşı Isparta'ya uğurlandı

İsrail, 2024'te Suriye'deki İran destekli gruplara en az 43 hava saldırısı düzenledi

İsrail, 2024'te Suriye'deki İran destekli gruplara en az 43 hava saldırısı düzenledi
BM, Suriye'de 13 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi

BM, Suriye'de 13 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi
İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlediği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet