Dolar
35.59
Euro
36.72
Altın
2,708.27
ETH/USDT
3,312.70
BTC/USDT
106,994.00
BIST 100
9,965.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Adana'nın Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor -VTR-
logo
Gündem

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ermenistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen suç örgütü elebaşı adliyeye sevk edildi
MEB "fahiş fiyat" talep eden özel okullara soruşturma başlattı
Beylikdüzü'nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Komisyonu üyesi Lahbib'i kabul etti
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Benzer haberler

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı tamamlandı

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Romanya hava sahasında eğitim uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Romanya hava sahasında eğitim uçuşu
MCM BLACK SEA Komutası Bulgaristan'a devredildi

MCM BLACK SEA Komutası Bulgaristan'a devredildi
MSB'den ATAK helikopteriyle "terörle mücadele" mesajı

MSB'den ATAK helikopteriyle "terörle mücadele" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet