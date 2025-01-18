Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı olmak üzere 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor."
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Geçit vermedik, vermeyeceğiz! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/lCGhsNSdha