Dolar
36.49
Euro
38.42
Altın
2,913.03
ETH/USDT
2,092.10
BTC/USDT
83,786.00
BIST 100
9,937.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suriye konulu istişarelerde, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gündeme getirildi

Türkiye ve İngiltere arasında gerçekleştirilen Suriye konulu istişarelerde, yaptırımların, Suriye'ye mali kaynak akışının sağlanması başta olmak üzere ilgili tüm alanlarda ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılması hususu gündeme getirildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Suriye konulu istişarelerde, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gündeme getirildi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye ile İngiltere arasında Suriye konulu istişareler 3 Mart'ta Ankara'da düzenlendi.

İstişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in başkanlığında düzenlendiğini aktaran kaynaklar, Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Kaynaklar, Yılmaz'ın istişareler kapsamında Suriye'deki güvenlik, insani ve ekonomik durum hakkında Türkiye'nin tespit ve değerlendirmelerini paylaştığını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın bu çerçevede, Suriye'deki durumun bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesinde ve ülkede merkezi hükümetin tesisine yönelik atılmakta olan ulusal uzlaşı adımlarının desteklenmesinde fayda olacağını yinelediğini bildiren kaynaklar, Yılmaz'ın ayrılıkçı hareketlere bu tabloda yer olmadığını vurguladığını anlattı.

Kaynaklar, Yılmaz'ın, Suriye'deki yönetimin terörün her türlüsüyle mücadele etme kararlılığı içinde olduğunun gözlemlendiğine ve yönetimin bu doğrultuda desteklenmesinin önemine işaret ettiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelerde ayrıca Suriye'de yeniden inşası ve ekonomik kalkınma konularına değinilmiş ve yaptırımların, Suriye'ye mali kaynak akışının sağlanması başta olmak üzere ilgili tüm alanlarda ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılması hususu gündeme getirilmiştir.

Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda İngiltere ile istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalınmıştır."

Türkiye ile İngiltere arasında Suriye konulu istişareler 3 Mart'ta Ankara'da yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı
Manisa'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı
Türkiye ve Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 33. yılını kutluyor
Eskişehir'in endemik balık türü "Sakarya çizgili sazancığı" koruma altına alındı

Benzer haberler

Suriye konulu istişarelerde, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gündeme getirildi

Suriye konulu istişarelerde, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gündeme getirildi

İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi

İngiliz Başbakan Starmer'a göre, ABD-Ukrayna maden anlaşması tek başına güvenlik garantisi vermiyor

Ürdün: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları "felaket getirecek sonuçlar" doğurabilir

Ürdün: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları "felaket getirecek sonuçlar" doğurabilir
Türkiye ile İngiltere arasında Suriye konulu istişareler yapıldı

Türkiye ile İngiltere arasında Suriye konulu istişareler yapıldı
İsrail ordusu, Suriye’de askeri tesise hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Suriye’de askeri tesise hava saldırısı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet