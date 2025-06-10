Suriye Havayolları 12 yıl sonra İstanbul'a ilk seferini yapıyor
Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra Şam Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na ilk seferini yapıyor.
İdlib
Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Suriye Havayolları'na ait yolcu uçağı, bugün Şam'dan havalanarak İstanbul'a hareket etti.
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Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından durdurulan Şam-İstanbul seferleri, böylece 12 yıl aradan sonra yeniden başlamış oldu.