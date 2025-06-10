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Suriye Havayolları 12 yıl sonra İstanbul'a ilk seferini yapıyor

Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra Şam Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na ilk seferini yapıyor.

Ahmet Karaahmet  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Suriye Havayolları 12 yıl sonra İstanbul'a ilk seferini yapıyor

İdlib

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Suriye Havayolları'na ait yolcu uçağı, bugün Şam'dan havalanarak İstanbul'a hareket etti.

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Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından durdurulan Şam-İstanbul seferleri, böylece 12 yıl aradan sonra yeniden başlamış oldu.

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