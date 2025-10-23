Dolar
41.98
Euro
48.83
Altın
4,110.93
ETH/USDT
3,892.00
BTC/USDT
109,493.00
BIST 100
10,634.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile heyetler arası görüşmelere katıldı
logo
Gündem

Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, yıl başından 17 Ekim'e kadarki dönemde 148 bin 538 su ürünleri denetimi gerçekleştirirken düzenlemelere aykırı hareket edenlere 127 milyon 12 bin 369 lira idari para cezası uyguladı.

Mehmet Can Toptaş  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, su ürünleri kaynaklarının ve yaşam ortamlarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız kesmeden devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda ekipler 1 Ocak-17 Ekim döneminde 148 bin 538 denetim yaptı.

Denetimlerde, 392 ton su ürünü ile 1866 av aracına el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket eden 5 bin 518 kişi veya iş yerine ise toplamda 127 milyon 12 bin 369 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, denetimler kapsamında, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 68 gemiye de el konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizlerin "yağmur ormanları" mercan resifleri iklim krizinin gölgesinde yok oluyor
Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları güvenli yaşam alanına dönüştü
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 8,7 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı
Yargıtay, iş arkadaşının gizlice fotoğrafını çekmeyi "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu saydı
Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Benzer haberler

Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Gıdalarda perfloroalkil bileşenlerinin denetimi için numune alma kriterleri düzenlendi

Dünya ormancılarını bir araya getiren İstanbul Orman İnovasyon Haftası başladı

İstanbul Orman İnovasyon Haftası başlıyor

İstanbul Orman İnovasyon Haftası başlıyor
DSİ bütçesinin yüzde 95'i toprak ve su kaynaklarının yönetimine ayrıldı

DSİ bütçesinin yüzde 95'i toprak ve su kaynaklarının yönetimine ayrıldı
Kars'ta devlet desteğiyle ekilen yağlık ayçiçeği üreticisini sevindirdi

Kars'ta devlet desteğiyle ekilen yağlık ayçiçeği üreticisini sevindirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet