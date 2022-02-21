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Sosyal Güvenlik Kurumunun 'Women-Up' projesine başvurular başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (Women-Up)" projesine başvurular başladı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 21.02.2022
Sosyal Güvenlik Kurumunun 'Women-Up' projesine başvurular başladı

Ankara

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından, kadın işverenleri desteklemek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla AB destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (Women Up) Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında hibe başvuruları, bugün saat 17.00 itibarıyla e-Devlet'ten alınmaya başlandı. Başvurular, e-Devlet ekranından "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Platformu"ndan yapılacak.

İstenen kriterleri sağlayan işverenler, kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek.

Hibe başvurusuna ilişkin şartlar ve bilgilendirme kılavuzu, e-Devlet ekranında ve "https://www.sgkkadinistihdaminindesteklenmesi.org" sitesinde yer alıyor.

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