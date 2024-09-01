SOLOTÜRK pilotları İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde vatandaşlarla buluştu
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları dolayısıyla SOLOTÜRK pilotları, imza ve söyleşi etkinliğine katıldı.
İstanbul
Bakırköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde yapılan programda SOLOTÜRK ekibinin tanıtım filmi gösterildi.
SOLOTÜRK pilotlarından Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, gösteri uçuşları, savaş pilotluğu ve tecrübelerine ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.
Bakıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla Yenikapı'da kutladıklarını belirterek, "Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. İstanbul'da olmaktan, Zafer Bayramı'nın coşkusunu ve maneviyatını sizlerle yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Sizlerle bu anı paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul, bütün dünya tarafından izleniyor. Dolayısıyla sizlerin gücünü, kudretini ve mesajını tüm dünyaya veriyoruz." diye konuştu.
SOLOTÜRK gösterisinde martı sürüsüyle karşılaştıklarını anlatan Bakıcı, "Ne yukarıya çekebilirim ne aşağıya basabilirim. O esnada sizlerin gönderdiği dualarla hiçbir martıya dokunmayan hiçbirinin tozunu almadan gösterimizi bitirdik. Malumunuz martılar da bizi izlemeye gelmişler." ifadelerini kullandı.
Binbaşı Bakıcı, "SOLOTÜRK'ü bilmeyen yok. SOLOTÜRK, Türk milletinin gücünü ve kudretini tüm dünyada gösteren, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran gösteri ekibimizdir." dedi.
SOLOTÜRK uçaklarının tasarımına değinen Bakıcı, şöyle konuştu:
"Uçağın altında altın renkli ay yıldız var. Uçak üzerine çizilen en büyük bayrak da bizde. Neden uçağın altında ay yıldızımız? Uçağın altında olmasının sebebi, siz SOLOTÜRK izlerken başınız dik bir şekilde ay yıldızı izlemeniz ve selamlamanız içindir. Bu, sadece Türkiye'de değil buradan önce İngiltere'deydik. Dünyanın her tarafından oraya izleyici geliyor. 1 milyon insan vardı seyirci. Bizim bayrak manevramızı biliyorsunuz 90 derece. Ay yıldızımızı bütün izleyicilere, izleyicileri bize selam durduruyoruz. Biz de gururla ay yıldızımızı burada dalgalandırıyoruz."
Binbaşı Yasin Dikkule de Zafer Bayramı'nı İstanbul'da büyük coşkuyla kutladıklarını söyledi.
Dikkule, şunları kaydetti:
"Sizlerle beraber inanılmaz bir coşkuydu. Bundan önce iki gösterimizi İngiltere ve Finlandiya'da yapmıştık. Bir sonrasına yaraşır bir şekilde 30 Ağustos'ta İstanbul'da enerji yüksekti. Şu an olduğu gibi enerji tamamen bize geçti ve bu şekilde gösterilerimize devam edeceğiz. İstanbul gösterisinden sonra aşırı heyecanlandım. Her şeyin eksiksiz olması için özen gösterdik. O gün geldiğinde aşırı heyecanlıydık ve gösterimizi anlımızın akıyla halkımızın karşısında gerçekleştirdik."
SOLOTÜRK ekibi, söyleşinin ardından vatandaşların maket uçaklarını, tişörtlerini ve F-16 posterlerini imzaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.