Siyasilerden Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
Siyasiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
- Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesine ilişkin mektup: “Vakti çoktan geldi”
Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektubun, insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir çağrı olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu mektup aynı zamanda, soykırımcı İsrail tarafından kahkahaları susturulan çocuklar için küresel bir iradenin harekete geçmemesi karşısında duyulan derin hayal kırıklığının bir ifadesidir. On binlerce çocuğun hayattan koparıldığı, binlercesinin meçhul bebek olarak kefenlendiği Gazze için sadece hayatları değil insanlığın onurunu da kurtarmak adına harekete geçme vakti çoktan geldi. Dünyanın her köşesindeki çocukların eşit derecede değer görmesi ve aynı onurlu geleceğe sahip olması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
Gazze için umudun ve barışın vaktinin çoktan geldiğini belirten Işıkhan, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kalplere seslenen bu tarihi çağrısına tüm dünya kulak vermeli." ifadesini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektubun, insanlığın ortak vicdanına yapılmış güçlü bir çağrı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyonu aşkın Gazzeli çocuğun yaşam hakkını korumak, insanlığın ortak vicdan borcudur. Din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin hiçbir çocuğun öldürülmediği, her çocuğun sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olduğu bir dünyayı tesis etmek hepimizin görevidir."
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
Gazze'de yaşanan duruma dikkati çeken mektubuyla tüm dünyaya vicdan çağrısı yapan Emine Erdoğan'ı yürekten desteklediğini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:
"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm, yalnızca bölgenin değil tüm insanlığın ortak sınavıdır. Artık sessiz kalma vakti değil, harekete geçme vaktidir. Masum çocukların yüzünün gülmesi, kan ve gözyaşının sona ermesi, barış ve huzurun tesis edilmesi için dünya bir an önce adım atmalıdır."
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan'ın, mektubunda Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkati çekmesini yürekten desteklediğini belirten Bolat, "Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmün son bulması, Gazze'de barış ve huzurun tesis edilmesi için tüm dünyanın harekete geçmesi elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna’daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunarak Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurguladı." değerlendirmesinde bulunan Duran, paylaşımında Emine Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi:
"Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum.
Gazze'deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
Mektubun, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdanının çağrısı olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Sayın Hanımefendi'nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin 'insanlık' değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır. Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına var olan her şeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına var olan her şeye düşman olduklarını ilan ediyorlar. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor."
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
Efkan Ala, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kaleme aldığı mektup, zulme uğrayan tüm çocuklar adına insanlığın ortak vicdanını harekete geçiren güçlü bir sestir. Bu ses, insanlığın adalet ve merhamet arayışıyla anlam kazandığını hatırlatırken, aynı zamanda, tarihin her döneminde hakikatin yankısını taşıyan vicdanın, zulmün karşısında daima diri kaldığını göstermektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.