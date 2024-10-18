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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor.
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Gündem

Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman 66 yaşında hayatını kaybetti.

İrem Demir, Serdar Açıl  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman vefat etti

İstanbul/Ankara

Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Keyman'ın cenaze töreni programının henüz netleşmediği öğrenildi.

Prof. Dr. Keyman 1958 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ'de tamamlayan Keyman, doktora derecesini "Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset" üzerine Carleton Üniversitesinden aldı.

Küreselleşme, demokratikleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmış olan Keyman, 2013 yılında 7. Tasam Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında "Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı" ödülünü kazandı.

Birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yaptı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2002 yılından bu yana çeşitli gazete köşeleri ve televizyon programlarıyla küresel bağlamda Türkiye hakkında düşünce ve analizlerini paylaşan Keyman, uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazdı.

Sabancı Üniversitesindeki görevi öncesinde, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, 1994-2002'de Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde ders veren Keyman, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğimiz, uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarıyla akademiye önemli katkılar sunan kıymetli Prof. Dr. Fuat Keyman'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve öğretim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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