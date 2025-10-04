Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,492.00
BTC/USDT
122,384.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şişli'de inşaat alanındaki vinç öğrenci yurduna devrildi

Şişli'de, kız öğrencilerin kaldığı yurt binasına devrilen vincin kolu, duvarın bir kısmını yıkarak içeri girdi.

Mustafa Mert Karaca, Başak Akbulut Yazar  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Şişli'de inşaat alanındaki vinç öğrenci yurduna devrildi Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

Istanbul

Fulya Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na doğru devrildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vincin kolu, yurt binasının duvarının bir kısmını yıkarak içeriye girdi.

Öğrenciler, güvenlik görevlileri eşliğinde binadan tahliye edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yurt binasında hasar oluşurken, ekiplerin vinci kaldırmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Yurtta kalan Nursena Öz, basın mensuplarına, olay anında birinci katta olduğunu anlattı.

Devrilen vinç kolunun kendi odalarına doğru gelmediğini dile getiren Öz, "Balkona çıkacaktım. Bir anda metronun gelişi gibi bir ses geldi ve sallantı oldu. Bir baktık, insanlar bağırıyor. Birine bir şey oldu sandım. İnşaatta çalışanlar dışarı çıktı. Binada alarm çaldı ve aşağı indik." dedi.

Öz, vinç kolunun denk geldiği yurt odasında kimsenin olmadığını, bazı yerlerin ve camın çatladığını kaydetti.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde olay yerinden geçen bir kamyonun sokağa dönmesinin ardından vincin düşmesi, arkasından giden aracın ise kazadan son anda kurtulması yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şişli'de inşaat alanındaki vinç öğrenci yurduna devrildi
PTT ve HGS adını kullanarak dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Zorunlu kış lastiği uygulaması artık 15 Kasım'da başlayacak
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Şişli'de inşaat alanındaki vinç öğrenci yurduna devrildi

Şişli'de inşaat alanındaki vinç öğrenci yurduna devrildi

Tadilat yaparken orman yangını çıkardığı öne sürülen sanıklara 13'er yıla kadar hapis talebi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet