Şişli'de inşaat alanındaki vinç öğrenci yurduna devrildi
Şişli'de, kız öğrencilerin kaldığı yurt binasına devrilen vincin kolu, duvarın bir kısmını yıkarak içeri girdi.
Istanbul
Fulya Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na doğru devrildi.
Vincin kolu, yurt binasının duvarının bir kısmını yıkarak içeriye girdi.
Öğrenciler, güvenlik görevlileri eşliğinde binadan tahliye edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yurt binasında hasar oluşurken, ekiplerin vinci kaldırmak için başlattığı çalışma sürüyor.
Yurtta kalan Nursena Öz, basın mensuplarına, olay anında birinci katta olduğunu anlattı.
Devrilen vinç kolunun kendi odalarına doğru gelmediğini dile getiren Öz, "Balkona çıkacaktım. Bir anda metronun gelişi gibi bir ses geldi ve sallantı oldu. Bir baktık, insanlar bağırıyor. Birine bir şey oldu sandım. İnşaatta çalışanlar dışarı çıktı. Binada alarm çaldı ve aşağı indik." dedi.
Öz, vinç kolunun denk geldiği yurt odasında kimsenin olmadığını, bazı yerlerin ve camın çatladığını kaydetti.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde olay yerinden geçen bir kamyonun sokağa dönmesinin ardından vincin düşmesi, arkasından giden aracın ise kazadan son anda kurtulması yer alıyor.