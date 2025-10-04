Dolar
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Sumud Filosu'ndaki 36 vatandaşımızın bugün özel uçakla Türkiye'ye dönmesi öngörülüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Büşranur Keskinkılıç  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Sumud Filosu'ndaki 36 vatandaşımızın bugün özel uçakla Türkiye'ye dönmesi öngörülüyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Sözcü Keçeli, paylaşımında, İsrail'in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

