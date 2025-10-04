Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Sumud Filosu'ndaki 36 vatandaşımızın bugün özel uçakla Türkiye'ye dönmesi öngörülüyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin paylaşım yaptı.
- Dışişleri: (Küresel Sumud Filosu) Konsolosluk görevlileri Türk vatandaşları ile bugün ilk defa yüz yüze iletişime geçti
- Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filodaki son tekne Marinette'i yasa dışı ele geçirdi
Sözcü Keçeli, paylaşımında, İsrail'in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin şunları kaydetti:
"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı