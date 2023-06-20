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Şırnak'ta eriyen karların oluşturduğu şelaleler havadan görüntülendi

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle oluşan şelaleler havadan görüntülendi.

Ayhan Babat, Ekrem Payan  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Şırnak'ta eriyen karların oluşturduğu şelaleler havadan görüntülendi Fotoğraf: Ayhan Babat/AA

Şırnak

Uludere ilçesindeki Kel Mehmet, Tanin, Mehrina ve Hanke dağları 1200-3200 metre arasında değişen rakımları ile haziran sonuna kadar zirvelerinde kar barındırıyor.

Karların erimesiyle oluşan akarsu yataklarında yer alan ve güzel manzaralar oluşturan irili ufaklı şelaleler dron ile havadan görüntülendi.

Bölgede bu yılki bol yağışlarla yeşile bürünen ve zengin bitki örtüsü ile besicilerin sıklıkla kullandığı Mehrina ve Kırmızı yaylaları da dron ile kaydedildi.

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