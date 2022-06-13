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Şırnak'ta "Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta "Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu" başlatıldı.

Aykut Karadağ   | 13.06.2022
Şırnak'ta "Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu" başlatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak, Cudi Dağı, Tuşimiya-Şildi Deresi'nde başlatılan operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 574 personel, 41 operasyonel tim görev alıyor.

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