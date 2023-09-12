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Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Ekrem Payan  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 13-27 Eylül tarihlerinde 15 gün süreyle güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Bölgelere ait koordinatların Valilik internet sayfasında paylaşıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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