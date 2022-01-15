Dolar
13.52
Euro
15.45
Altın
1,817.66
ETH/USDT
3,281.80
BTC/USDT
42,732.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Gündem

Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Şırnak merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan 26 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Ekrem Payan   | 15.01.2022
Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Şırnak

Valilikten yapılan açıklaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçeleri, Adana, Hakkari ve Siirt'te şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem hazırlığında olduklarına dair bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Aşı Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını azaltmada en etkili silah oldu
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti

Benzer haberler

Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü PKK kenevir ekimi yapanlardan 5 milyon lira sözde 'vergi' toplamış

Ankara'da 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi

Kazakistan’daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Kazakistan’daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı
'Yaşama şansı yok' denilen bebek anne karnındaki operasyonla hayata tutundu

'Yaşama şansı yok' denilen bebek anne karnındaki operasyonla hayata tutundu
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl 215 bin 228 operasyon düzenlendi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl 215 bin 228 operasyon düzenlendi