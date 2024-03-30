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Sırbistan'da Sancaklı siyasi ve dini liderler Belgrad Büyükelçiliği çatısı altında bir araya geldi

Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesindeki siyasi ve dini liderler, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği çatısı altında görüştü.

Ahmet Nurduhan  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Sırbistan'da Sancaklı siyasi ve dini liderler Belgrad Büyükelçiliği çatısı altında bir araya geldi

Belgrad

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi (BNV), Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA), Sancak Demokratik Partisi (SDP), Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi (SDPS), Adalet ve Uzlaşma Partisi (SPP) ve Tutin İlk Sırada Hareketi liderleri ve üst düzey yöneticileri katıldı.

Programda, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti ve Sırbistan İslam Birliği Meşihatı başkanları da ilk kez bir araya geldi.

Müslümanların başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok yerinde maruz kaldığı sıkıntıların ele alındığı programda, birlik ve beraberliğe ilişkin mesajlar verildi.

Büyükelçi Aksoy, burada yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliğimiz tarafından her yıl ramazan vesilesiyle verilmekte olan iftarda, Sancak'ın siyasi parti ve dini topluluk temsilcileri bir araya geldi. Bu yılki iftara Sırbistan İslam Birliği Riyaseti ve Sırbistan İslam Birliği Meşihatı başkanlarının ilk kez birlikte katılmış olmaları özel bir anlam taşıyor. Türkiye, Sancak'ın birlik ve bütünlüğüne yönelik çalışmalarına devam edecek." diye konuştu.

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