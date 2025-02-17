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Sinop ve Kastamonu'da eğitime kar engeli

Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 17.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Sinop ve Kastamonu'da eğitime kar engeli

Sinop

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Kastamonu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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