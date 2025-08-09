Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,259.90
BTC/USDT
116,574.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sinop ve Aksaray'da orman yangınına müdahale sürüyor

Sinop ve Aksaray'da çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kemal Ceylan, Emin Adıgüzel  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Sinop ve Aksaray'da orman yangınına müdahale sürüyor Fotoğraf: Sinop Valiliği

Sinop

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangın dolayısıyla Köklen köyünün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarının helikopter ve 10 ilk müdahale aracı ile devam ettiği belirtilen açıklamada, bölgeye takviye olarak 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopterin sevk edildiği aktarıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın bölgede ilgili kurum müdürleriyle yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine ettiği aktarıldı.

Aksaray'da tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Karacaören köyü yakınlarında Hasandağı eteklerinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Aksaray ve Niğde Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bugün termometreler 22 kentte 40 dereceyi aştı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama
İstanbul’da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü düzenlendi
İzmir'in Foça ilçesinde 6 saat su kesintisi uygulanacak
Azerbaycan doğal gazı, Türkiye-Suriye Boru Hattı üzerinden Humus iline ulaştı

Benzer haberler

Sinop ve Aksaray'da orman yangınına müdahale sürüyor

Sinop ve Aksaray'da orman yangınına müdahale sürüyor

Yangın "madalya" hedeflerinden vazgeçiremedi

Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı

Marmaris'te yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

Marmaris'te yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
İzmir'de 16 yıl önce yanan alan çalışmalarla yeniden ormanlaştırıldı

İzmir'de 16 yıl önce yanan alan çalışmalarla yeniden ormanlaştırıldı
Osmaniye'de 4 yıl önce yanan alanlar, dikilen fidanlarla yeniden yeşerdi

Osmaniye'de 4 yıl önce yanan alanlar, dikilen fidanlarla yeniden yeşerdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet