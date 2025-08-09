Sinop ve Aksaray ve Diyarbakır'da orman yangınına müdahale sürüyor
Sinop, Aksaray ve Diyarbakır'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Sinop/Aksaray/Diyarbakır
Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangın dolayısıyla Köklen köyünün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.
Yangın söndürme çalışmalarının helikopter ve 10 ilk müdahale aracı ile devam ettiği belirtilen açıklamada, bölgeye takviye olarak 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopterin sevk edildiği aktarıldı.
Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın bölgede ilgili kurum müdürleriyle yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine ettiği aktarıldı.
"Yangının enerjisi düştü"
Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, AA muhabirine, öğle saatlerinde Köklen, Kemerbahçe ve Cevizlibağ köylerinin arasındaki ormanlık alanda yangın çıktığını söyledi.
Yangının gözetleme kulesinden fark edildiğini anlatan Ermiş, ekiplerin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini belirtti.
Ermiş, yangının 22 hektarlık alanda devam ettiğini bildiren Ermiş, şunları kaydetti:
"Yangının enerjisi düştü. Kontrol altına alındı diyemeyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz köy Köklen köyü. Bu köyümüzü boşalttık, vatandaşlarımızı yurtlarımıza yerleştirdik. Can güvenliği açısından herhangi bir olayla karşılaşmadık. Sevindirici tek taraf, şu ana kadar can kaybımız yok."
Yangın sırasında rüzgarın Köklen köyü yönünde estiğine değinen Ermiş, "Çok şükür rüzgar yönünü değiştirdi. Cevizlibağ ve Kemerbahçe köylülerimizle de sürekli irtibat halindeyiz. Oranın da önlemini aldık. İnşallah boşaltmaya gerek kalmaz ama aksi durumda hemen boşaltıp vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayacağız." şeklinde konuştu.
Aksaray'da tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Karacaören köyü yakınlarında Hasandağı eteklerinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Aksaray ve Niğde Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlçenin kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 2 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve 30 personel ile müdahale ediyor.